قٌتل بجانب خرافه.. مقتل أب لعشرة أطفال في ضربة أمريكية شمالي سوريا

2023/05/20 | 22:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت ضربة بطائرة بدون طيار نفذها الجيش الأمريكي هذا الشهر في شمالي غرب سوريا، أبًا لعشرة أطفال يرعى أغنامه (عمره 56 عامًا)، حسبما قال أقاربه لشبكة CNN، بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل مدني في العملية.

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