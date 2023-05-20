وزير الخارجية الأميركي يبحث

2023/05/20 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه أجرى اتصالا مع قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، حول محادثات "وقف فعال لإطلاق النار".

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