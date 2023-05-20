2023/05/20 | 23:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تواجه الدولة العراقية تحدي الاستيلاء على عقاراتها وممتلكاتها عن طريق...

ظهرت المقالة ملف ممتلكات الدولة المغتصبة..



ملف تخفيه التأثيرات السياسية والمحاصصة أولاً على المسلة.

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