اقتصادي: تصويت مجلس النواب على موازنة لاكثر من سنة سابقة خطيرة

2023/05/20 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصف المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، تصويت مجلس النواب على موازنة لاكثر من سنة يعد سابقة خطيرة وتخنق فرص التنمية.

وقال محمد علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” اقرار موازنة لثلاث سنوات بسيناريو مكرر سيفقد الحكومة قدرة تطوير برامجها بناء على المتغيرات المحلية والدولية وتقلبات الاقتصاد المحلي والعالمي”.

واشار الى ،ان” تكرار سيناريو الموازنة بدون تطوير ووفق تقديرات ثابتة بعيد عن الواقعية ، خصوصا ان مورد العراق الوحيد هو النفط الذي يخضع للمتغيرات العالمية ولا سيطرة للعراق على عائداته “.

وتابع ،ان” الموازنة يجب ان تكون بسقف انفاق اقل ومرونة اعلى وبفترة زمنية اقصر”.

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