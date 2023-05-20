2023/05/20 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن اعداد خطة عبر مديرياتها لتقليل الاطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات

وقال سالم العتابي عضو الملاك المتقدم لوزارة الموارد المائية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الوزارة بصدد اعداد خطة وعبر مديريات الموارد المائية المعنية بتشغيل نهري دجلة والفرات لتقسيم الحصص المائية بين المحافظات ومن دون تجاوز اي محافظة على حصة المحافظة التي تليها من خلال اجراءات تنفذها الوزارة من رفع التجاوزات وردم بحيرات الاسماك المتجاوزة ومنع كافة التجاوزات لضمان ان لا تاخذ اي محافظة حصة محافظة اخرى”.

واكد العتابي،انه “تم تقليل الاطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات لضمان الاستهلاكات المهمة فقط لكمياه الشرب بالدرجة الاساس والاستخدامات الاخرى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تعد خطة لتقليل الاطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تعد خطة لتقليل الاطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).