2023/05/20 | 23:07 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاخوان عبدالله يحث اللجنة المالية على إستكمال المناقشات وتهيئة الموازنة للتصويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/20 | 23:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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