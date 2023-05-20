مستشار السوداني: عاملان حاسمان في تحديد مناطق ’الجذب التجاري’

2023/05/20 | 23:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، عن مناطق “الجذب التجاري” للقطاع الخاص.وقال صالح في تصريح خص به ايرث نيوز، إنه “يبقى عامل الكلفة والنوعية بالغالب هو الحاسم في تحديد مناطق (الجذب التجاري للقطاع الخاص) الذي هو من يحدد خياراته الاستيرادية بحربة تامة”.وأضاف أن “تركيا هي الاقرب جغرافيا […]

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