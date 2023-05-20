2023/05/20 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضح المتحدث باسم مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي، بشأن العجلات المظللة التي تم تظليلها بناء على موافقة من مرور اقليم كردستان.

وقال القيسي في تصريح فيديوي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "العجلات المظللة بموافقة اقليم كردستان، غير مسموح لها بالسير بالزجاج المظلل في باقي المحافظات"، مؤكدا انها "تخضع لغرامة 200 الف دينار عراقي خارج الاقليم وحسب القانون المروري النافذ رقم (٨) لسنة ٢٠١٩".

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من المرور بشأن العجلات المظللة بموافقة الاقليم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من المرور بشأن العجلات المظللة بموافقة الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).