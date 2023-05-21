2023/05/21 | 00:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: liLvB_IEYLs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجموعة فاغنر تعلن سقوط باخموت | عمر الأطرقجي | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجموعة فاغنر تعلن سقوط باخموت | عمر الأطرقجي | الشرقية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).