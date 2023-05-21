الملكة رانيا تنشر مقطع فيديو للملك عبدالله والأمير الحسين قبل أيام من زفافه

2023/05/21 | 00:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مقطع فيديو عبر حسابها في انستغرام، السبت، قبل أيام من زواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

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