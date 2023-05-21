محلل اقتصادي: عجز الموازنة ذريعة لسحب اموال المواطن بحجة تغطيته

2023/05/21 | 00:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المحلل في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، أن العجز المرتفع في الموازنة امر مرفوض وغير واقعي ، داعيا الى، اعادة النظر به وعدم فرض ضرائب لتغطيته وسحب اموال المواطنين.

وقال محمد علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن” العجز المقدر للموازنة المرتقبة هو الاعلى في تاريخ العراق، مضيفاً ان، تغطية العجز عبر فرض ضرائب اضافية هو تدمير لاقتصاد السوق الهش الذي يعاني تضخم كبير منذ عدة سنوات”.

واشار الى، أن” الموازنة توسعت في الانفاق دون ايجاد موارد حقيقية وان التفكير بالضغط على المواطن عبر اي نوع من الضرائب يعتبر تخريب اقتصادي وزيادة غير مسبوقة لمعدلات التضخم وستؤدي الى تشويه صورة الحكومة، مبيناً ان، على الحكومة استدراك اي ترويج لوجود ضرائب ترهق المواطن باي شكل من الاشكال كونها ستؤدي لزيادة التضخم اكثر بكثير من الفائدة المرجوة من هذه الضرائب اذا كانت لها فائدة اصلا”.

ودعا المحلل الاقتصادي في الوقت نفسه مجلس النواب واللجنة المالية برفع اي فقرة فيها ضرائب زائدة على المواطن وغير قانونية “.

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