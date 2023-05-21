الدفاع المدني: حرائق حقول الحنطة عرضية وغير متعمدة

2023/05/21 | 00:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد العميد جودت عبدالرحمن مدير إعلام مديرية الدفاع المدني ان حرائق حقول الحنطة حوادث عرضية وغير متعمدة.

وقال عبدالرحمن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حوادث حرائق حقول الحنطة التي كان اخرها اليوم في صلاح الدين، ما تزال محدودة جدا”، مشيرا الى ان “الحرائق الموسمية لم تبدأ بعد”.

واشار الى، ان “الحريق في صلاح الدين عرضي وغير متعمد، وحصل في مكان محدود”.

وبيّن العميد ان “اسباب الحرائق متعددة وابرزها: عطب في اسلاك الكهرباء، شرارة نار من مكائن الحصاد، اعقاب السكائر، عبث الاطفال”، منتقدا “عدم توفر مطافى للحريق في المكائن المستخدمة في الحصاد”.

ودعا عبدالرحمن “المزارعين الى الالتزام بنصائح وتعليمات وارشادات الدفاع المدني، لاسيما وان موسم الحصاد في الاقليم وصلاح الدين وكركوك ونينوى قد انطلق الان”.

وفي وقت سابق من اليوم، اكد مدير الدفاع المدني في صلاح الدين العميد لطيف جاسم حمود إن عدداً من الحرائق نشبت خلال يومي الخميس والجمعة أسفرت عن حرق 12 دونماً من مخلفات الحنطة، فضلاً عن احتراق ثلاثة بساتين ومزارع حنطة تبلغ مساحتها 43 دونماً، لافتاً الى أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ ما يقارب 1700 دونم من محصول الحنطة من الحرائق”.

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