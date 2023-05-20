وزير الداخلية يستقبل نظيره الأردني في بغداد السلام

2023/05/21 | 01:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، نظيره الأردني السيد مازِن عبد الله هلال الفرّاية، في مطار بغداد الدولي.اذ رحب السيد الوزير بضيفه في بلده الثاني العراق، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة عمق الترابط بين المملكة الأردنية الهاشمية مع الجمهورية العراقية .من جانبه قدم السيد وزير الداخلية الأردني الشكر والتقدير على حسن الاستقبال والترحيب.

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