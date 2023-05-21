سوسييداد يفسد أفراح برشلونة وفياريال يبقي على آماله بدوري الأبطال

2023/05/21 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – أفسد ريال سوسييداد فرحة برشلونة بالاحتفال بفوزه بلقب الدوري الاسباني لكرة القدم أمام جماهيره على ملعبه “كامب نو” بفوزه عليه 2-1 السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين.وكان برشلونة يمني النفس بالاحتفال باللقب 27 في تاريخه والأول منذ عام 2019 بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي […]

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