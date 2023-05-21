قانون الاحوال الشخصية وحضانة الأطفال – قدس السامرائي

2023/05/21 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدس السامرائي الى منظمات حقوق الأطفال والجهات المعنية: ٠يجب تعديل قانون ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية الخاص بحضانة الأطفال.٠ منظر مؤسف لاحد الإباء وهو يحتفل بعيد ميلاد ولده الصغير بعد الطلاق حيث قررت المحكمة الحضانة للوالدة.٠يجب تعديل القانون ويكون اللقاء في بيت مجهز بكل لوازم الحياة التي تؤمن الحياة لكريمة للطفل.٠على الدولة […]

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