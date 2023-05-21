لبنان.. الجيش اللبناني يصطاد قياديا بارزا في تنظيم القاعدة

2023/05/21 | 01:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني، السبت، توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة ببلدة دير عمار شمال شرقي مدينة طرابلس.لم يذكر الجيش اسم القيادي، لكنه عرفه بالأحرف الأولى من اسمه “ط.م.”.وجاء في بيان الجيش أن وحدة خاصة من مديرية المخابرات نفذت عملية التوقيف الجمعة، وأضاف أن “ط.م.هو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسس خلاياها في لبنان“.

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الجيش اللبناني يصطاد قياديا بارزا في تنظيم القاعدة أولاً على ايرث نيوز.

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