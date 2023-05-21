2023/05/21 | 01:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.النائب عن إشراقة كانون...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: ترجيحات بعقد الجلسة الخاصة بالتصويت على الموازنة الاثنين المقبل أولاً على المسلة.

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