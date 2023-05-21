العراق يرتدي القميص الأبيض في دور المجموعات بمونديال الشباب

2023/05/21 | 03:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقيم الليلة عند الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت مدينةِ دي بلاتا الأرجنتينية، الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت بغداد، المؤتمرُ التنسيقي والتنظيميّ للجنةِ المشرفة على مبارياتِ المجموعة الخامسة لنهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً بحُضور ممثلي الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم والمنتخبات المشاركة في المجموعة.ومثّل العراق المديرُ الإداري لمنتخب الشباب “نديم كريم” وطبيب المنتخب “عبد […]

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