العراق.. القبص على عصابة حاولت بيع طفل في بغداد

2023/05/21 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات العراقية القبض على عصابة حاولت بيع طفل في بغداد بمبلغ 25 مليون دينار عراقي (حوالي 20 ألف دولار).

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