محادثات سقف الدين.. انتقادات متبادلة بين البيت الأبيض والجمهوريين

2023/05/21 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والجمهوريون في الكونغرس انتقادات لاذعة، السبت، بشأن رفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، حيث وصف كل جانب مقترحات الطرف الآخر بأنها مبالغ فيها.

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