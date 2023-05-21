أول ممر شرفي لبرشلونة وسط احتفالات صاخبة بلقب

2023/05/21 | 06:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظي نادي برشلونة بأول ممر شرفي هذا الموسم في الدوري الإسباني من قِبل نظيره ريال سوسيداد، تكريماً له بعد فوزه بلقب مسابقة "لا ليغا" لعام 2023.

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