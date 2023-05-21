برعاية أميركية سعودية.. بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

2023/05/21 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك السبت أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع يبدأ الاثنين.

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