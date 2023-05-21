عقيد متقاعد يشرح لـCNN سبب تركيز روسيا على مدينة باخموت الأوكرانية

2023/05/21 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح العقيد المتقاعد سيدريك لايتون أهمية مدينة باخموت الأوكرانية بالنسبة للقوات الروسية ومرتزقة فاغنر شبه العسكرية، جاء ذلك خلال مقابلة له أجراها مع شبكة CNN، وقال لايتون “إذا كان ما قالته مجموعة فاغنر صحيحًا، فهذا يعني أن الروس قد اكتسبوا أساسًا نقطة محورية يمكنهم من خلالها التحرك شمالًا أو جنوبًا” مضيفًا أن “باخموت تقع على الطريق إلى كراماتورسك، وما يريد الروس فعله هو أنهم يريدون الاستيلاء على ما تبقى من دونيتسك“.

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