2023/05/21 | 08:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صحيفة: المالكي سيخوض الانتخابات المحلية بمفرده بعيدا عن الاطار | موجز اخبار الصباح 2023/5/21) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IH1tB1vKmjs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صحيفة: المالكي سيخوض الانتخابات المحلية بمفرده بعيدا عن الاطار | موجز اخبار الصباح 2023/5/21) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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