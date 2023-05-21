ريكاني: الأولوية في مشاريع وزارة الإسكان ستمنح للشركات الألمانية

2023/05/21 | 08:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرحلة المقبلة ستشهد تواجداً واضحاً لهذه الشركات.

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