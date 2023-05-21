2023/05/21 | 08:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات رسمية ثلاثية في واشنطن، كما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يدعو قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات ثلاثية في واشنطن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يدعو قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات ثلاثية في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).