2023/05/21 | 09:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم,-(أ ف ب) – الزمان شهدت العاصمة السودانية الخرطوم امس وصباح اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا متبادلا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، كما تعرّضت السفارة القطرية لهجوم في خضم صراع على السلطة بين الجنرالين المتحاربين.وأفاد سكان الخرطوم وكالة فرانس برس بأن العاصمة شهدت معارك عنيفة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارات جوية وقصف متبادل في الخرطوم وهجوم يستهدف السفارة القطرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارات جوية وقصف متبادل في الخرطوم وهجوم يستهدف السفارة القطرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).