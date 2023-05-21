مصور يوثق ظاهرة لا يمكن رؤيتها بالعين البشرية بين أجنحة الطيور الطنانة

2023/05/21 | 09:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الفنّان البصري الأسترالي، كريستيان سبنسر، بالرّسم بشكلٍ احترافي منذ 25 عامًا.وقد يكون هذا هو السّبب وراء ظهور صورِه الفوتوغرافيّة كلوحاتٍ مرسومة بتأنٍ ودقّة، وخصوصًا في سلسلته المتمحورة حول الطّيور الطّنانة، "Winged Prism".

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