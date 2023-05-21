استشهاد وإصابة 4 عناصر من الحشد العشائري في الطارمية

2023/05/21 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني ، اليوم الاحد، بإستشهاد وإصابة 4 عناصر من الحشد العشائري شمال بغداد.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، أن "4 عناصر من الحشد العشائري استشهدوا على يد مسلحين مجهولين بالقرب من منشأة ابن سينا في قضاء الطارمية شمال بغداد".

وأضاف، أن "مسلحين مجهولين أقدموا على اقتحام منزل وقتل اثنين من عناصر الحشد العشائري، فيما أصيب اثنين اخرين بالقرب من منشأة ابن سينا في قضاء الطارمية شمال بغداد".

وأشار الى ان "المسلحين يعتقد إنتمائهم الى عناصر داعش الارهابي".

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