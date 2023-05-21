الحشد يرفع 40 عبوة ناسفة ولغم مضاد للدروع بالانبار

2023/05/21 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، رفع 40 عبوة ناسفة ولغم مضاد للدروع شرق الانبار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة مشتركة من اللواء 27 الفوج الأول ومفارز المتفجرات قامت خلال عملية مشتركة مع الجيش برفع ومعالجة 40 عبوة ناسفة ولغم مضاد للدروع بقضاء الگرمة ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار".

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