إيطاليا تغرق.. رئيسة الوزراء تلغي زيارتها إلى كازاخستان

2023/05/21 | 09:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني، بأن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى أستانا لن تتم، بسبب الفيضانات في منطقة إميليا رومانيا الإيطالية.وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: “بسبب الفيضانات في شمال إيطاليا، لن تتم زيارة العمل المعلن عنها سابقا لرئيسة الحكومة الإيطالية إلى أستانا.طلب ​​الجانب الإيطالي إجراء محادثة هاتفية بين رئيس […]

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رئيسة الوزراء تلغي زيارتها إلى كازاخستان أولاً على ايرث نيوز.

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