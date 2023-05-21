2023/05/21 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن السعودية جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للخام إلى الصين في شهر نيسان الماضي بمعدل (2.058 مليون برميل يومياً)، تليها روسيا ثانياً بمعدل ( 1.732 مليون برميل يوميا)، ومن ثم العراق بمعدل ( 1.148 مليون برميل يومياً).

وأضافت الإدارة، أن "العراق صدّر إلى المصافي الصينية الحكومية للأشهر من كانون الثاني ولغاية نيسان من العام الحالي 2023 ما مقداره 20.42 مليون طن بما يعادل ( 149.066 مليون برميل) بمعدل ( 1.221 مليون برميل يوميا).

وتابعت الإدارة في جدول لها، أن معدل تصدير النفط العراقي إلى الصين خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي ارتفع بنسبة 8.3% عن نفس الفترة من العام 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ثالث مصدري النفط للصين الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ثالث مصدري النفط للصين الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).