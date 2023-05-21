2023/05/21 | 10:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم تقنيات إدارة المكتب في

المعهد التقني في كربلاء ورشة عمل تحت

عنوان (آليات تطبيق نظم الحجز

الالكتروني في المجالات الإدارية).

قدمها الأستاذ المساعد علي عبد الحسين،

وتضمنت الورشة استعراضاً عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعهد التقني في كربلاء يقيم ورشة عمل حول آليات تطبيق نظم الحجز الالكتروني في المجالات الإدارية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعهد التقني في كربلاء يقيم ورشة عمل حول آليات تطبيق نظم الحجز الالكتروني في المجالات الإدارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).