2023/05/21 | 10:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أظهر استطلاع أجراه “مركز بيو للأبحاث” (Pew Research Center) الأميركي...

ظهرت المقالة استطلاع يظهر تراجع نشاط مستخدمي تويتر الكبار منذ استحواذ ماسك على المنصة أولاً على المسلة.

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