القبض على 5 متهمين بـ

2023/05/21 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، إلقاء القبض على 5 متهمين بجريمة الدكة العشائرية والمشاجرة في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ألقت مفارز الفرقة الخامسة شرطة اتحادية القبض على متهمين أثنين مطلوبين للقضاء بجريمة الدكة العشائرية في منطقة حي اور شرقي العاصمة بغداد".

واضافت أنه "تم القبض على 3 متهمين طرف مشاجرة وفق مذكرة قبض قضائية في مدينة الصدر".

وأشارت الى أنه "تم إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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