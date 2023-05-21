2023/05/21 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر العشرات من الخريجين الاداريين والتربويين، اليوم الاحد، امام جامع بيت بنية قرب منطقة علاوي الحلة وسط بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "العشرات من الخريجين الاداريين والتربويين تظاهروا امام جامع بيت بنية قرب منطقة علاوي الحلة وسط بغداد".

وأضاف، أن "المتظاهرين ناشدوا وزيرة المالية طيف سامي بتوفير تخصيص مالي لهم في موازنة 2023 ، كونهم من الشرائح المظلومة".

وأشار الى ان "المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطاليبهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تظاهرات الخريجين في منطقة العلاوي وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق تظاهرات الخريجين في منطقة العلاوي وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).