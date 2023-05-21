2023/05/21 | 10:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعدية الزيدي.. أمنيتي أن أرى العراق الآن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الزمان الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/21 | 10:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الزمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعدية الزيدي.. أمنيتي أن أرى العراق الآن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعدية الزيدي.. أمنيتي أن أرى العراق الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).