صنَّاع اللقب الثالث لمانشستر سيتي

2023/05/21 | 10:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – إذا كان الإعصار إرلينغ هالاند دمَّر كل شيء في طريقه وساهم بشكل كبير في التتويج الجديد لمانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للعام الثالث توالياً، فقد استفاد المهاجم الدولي النروجي من مجموعة رائعة محاطة بعبقرية مدرّبها الإسباني جوزيب غوارديولا.هالاند ماكينة الاهداف بعد ظهوره الرسمي الأوّل […]

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