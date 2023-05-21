ينتشر عبر أوروبا وجنوب آسيا وأمريكا.. ماذا نعرف عن هذا النوع من مرض السعفة المقاوم للأدوية المضادة للفطريات؟

2023/05/21 | 10:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعفة تأتي من عدة أنواع من الفطريات التي غالبًا ما تسبب طفحًا جلديًا على شكل حلقة، وهناك الآن متغير تم اكتشافه مؤخرًا يسبب حالات في جنوب آسيا وبعض الدول الأوروبية، وينتشر الآن إلى الولايات المتحدة

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