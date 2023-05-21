2023/05/21 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انطلقت، صباح اليوم الأحد، الانتخابات العامة في اليونان، التي يتنافس فيها رئيس الوزراء اليميني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزعيم تحالف اليسار الراديكالي أليكسيس تسيبراس.وليس من المرجح أن تسفر الانتخابات عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق الانتخابات في اليونان وترجيحات بجولة ثانية المركز الخبري الوطني.

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