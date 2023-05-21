حجز (9) أشخاص من العمالة الأجنبية لمخالفتهم شروط الإقامة في كربلاء

2023/05/21 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز قسم الشرطة العربية

والدولية التابع الى مديرية الجنائية

والحركات في قيادة الشرطة من حجز (9)

أشخاص من جنسيات أجنبية ،

ونقل بيان لشرطة كربلاء حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم الاحد ان عم

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