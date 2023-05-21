صحة كربلاء تشرع بعملية التثقيف الصحي للحجاج

2023/05/21 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ،

اليوم الأحد ، عن الشروع بعملية التثقيف

الصحي للحجاج .



وقال مدير عام الدائرة ،

الدكتور صباح الموسوي ، ان "الدائرة

شرعت بعملية التثقيف والإرشاد الصحي

للحجاج قبل سفرهم

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