بدء الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي

2023/05/21 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، صباح اليوم الأحد، الامتحانات

النهائية للصف السادس الابتدائي.

وتوجّه نحو مليون تلميذ في الصف السادس

الابتدائي، لأداء الامتحانات النهائية.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، أمس

السبت، توجه نحو

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