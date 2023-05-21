تسريبات مزايا هاتف “موتورولا” الجديد

2023/05/21 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تسريبات حديثة مواصفات هاتف “موتورولا” الجديد القابل للطي من طراز “ريزر 40 ألترا”، والذي يتوقع طرحه مطلع الشهر القادم.

وسيأتي الهاتف الجديد من “موتورولا” بثلاثة ألوان هي الأسود والأحمر والأزرق.

وسيزود “ريزر 40 ألترا” بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وسعة تخزين 256 غيغابايت، كما أنه قد يكون هناك إصدار آخر بذاكرة 12 غيغابايت وسعة 512 غيغابايت وفقما ذكر موقع “فون أرينا” المتخصص بالأخبار التقنية.

وسيدعم الهاتف معالجا ثماني النوى 3.2 غيغاهيرتز، وسيدمج كاميرا بدقة 32 ميغابكسل، وأخرى لصور “السيلفي” بدقة 12 ميغابكسل.

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