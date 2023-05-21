العراق في المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري النفط إلى الصين

2023/05/21 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن العراق جاء في المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري النفط الى الصين خلال شهري نيسان من العام 2023.

العراق صدر الى المصافي الحكومية الصينية خلال شهر نيسان من العام الحالي 2023 ما مقداره 4.72 ملايين طن بما يعادل ( 34.456 مليون برميل) بمعدل ( 1.148 مليون برميل يوميا) مرتفعا بنسبة 15.3%عن نفس الفترة من العام 2022″.

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