العراق يكشف خفايا أسعار المساكن و بغداد تعلن موعد ولادة الموازنة | الحصاد الإخباري

2023/05/21 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تصويت المالية النيابية على معظم موادها..



المندلاوي يكشف للتغيير عن اتفاق سياسي لتمرير الموازنة بجلسة الإثنين.

سكوت القطاع الخاص عن الابتزاز منح الفاسدين قوة وجعلهم يقترفون جرائم كبرى..



يقول رئيس هيئة النزاهة.

النزاهة النيابية تؤكد استيلاء بعض الجهات على عقارات الدولة في بغداد وفي المحافظات خارج سلطة الحكومة

المتر الواحد بشقة متوسطة تجاوز ألفا وست مئة دولار..



الفساد ينخر المشاريع السكنية ويشعل أسعارها ويقتل طموحات المواطن بسكن كريم.

أهم ميزة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي إسهام الحكومة بالتوقيفات التقاعدية..



وزير العمل يقول ويؤكد: الحد الأدنى لراتب المتقاعد نصف مليون دينار شهريا.

رغم استخدام طائرات عسكرية لرش المبيدات..



الدوباس وحشرات أخرى تفتك بمحاصيل كربلاء وديالى..



ومزارعون يشكون غياب الدور الحكومي.

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