2023/05/21 | 10:58 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان.. القبض على 3 متهمين يفرضون إتاوات على الشاحنات القادمة من المنافذ الحدودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/21 | 10:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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