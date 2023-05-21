صورة تعكس لحظة تصادم سمكتي قرش في فلوريدا سعيًا للحصول على الطُعم ذاته

2023/05/21 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن شهدت سمكتي قرش تتصادمان بسبب سعيهما للحصول على وجبة الطعام ذاتها؟ ويتخصص المصور الأمريكي، جون مور، في رصد سلوك تناول أسماك القرش لغذائها، حتى أصبح بارعًا في إطعامها بهدف تصوير أسنانها الحادة وشديدة الخطورة.

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