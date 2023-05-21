البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن بطاقات مسبقة الدفع

2023/05/21 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، تعليماته بشأن بطاقات مسبقة الدفع .

وذكر المكتب الاعلامي للبنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "البنك المركزي العراقي أصدر تعليمات وضوابط بخصوص بطاقات مسبقة الدفع (prepaid card) موجه الى المصارف ومزودي خدمات الدفع الالكتروني".

وأضاف البيان، أن "الضوابط جاءت لمراعاة الامتثال للتعليمات وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة، وللحفاظ على المصلحة العامة".

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