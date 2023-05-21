ميسان .. القبض على 3 متهمين يمارسون تسليب العجلات وابتزاز التجار

2023/05/21 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، إلقاء القبض على 3 متهمين بقضايا إرهابية يمارسون تسليب العجلات وابتزاز التجار في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في وزراة الداخلية من القاء القبض على 3 متهمين وفق المادة 1/4 ارهاب في محافظة ميسان".

واضافت أن "المتهمين اعترفوا بحوادث إطلاق نار على دور المواطنين بهدف ابتزازهم ماديا وكذلك استهداف عجلات حمل نوع (براد) قادمة من منفذ الشيب الحدودي محملة بالمواد الغذائية بهدف التسليب واخذ الاتاوات، كما مارسوا عمليات مماثلة مع أصحاب مركبات أجرة على الطرق الخارجية للمحافظة".

وبينت أن "المتهمين ابتزوا وهددوا بعض تجار السوق في ميسان بواسطة إطلاق النار على منازلهم وترويعهم"، لافتةً الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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